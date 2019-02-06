В Венесуэле собирают подписи против вмешательства США

КАРАКАС, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Костырев/. Кампания по сбору подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы началась в среду в Каракасе, передает корреспондент ТАСС с места событий. Любой гражданин, предъявивший удостоверение личности, может присоединиться к заявлению с требованием к Вашингтону прекратить давление на Венесуэлу и угрозы силового вмешательства.
Борьба с империализмом
Кампания по сбору подписей проходит по всей стране и будет продолжаться до конца недели. Ее главной точкой стала площадь Боливара в центре Каракаса, где процесс сопровождался митингом под лозунгом "Янки, идите домой!".
На площади были установлены портреты президента Николаса Мадуро и сцена, на которой выступали венесуэльские артисты. В перерывах между выступлениями из громкоговорителей звучала песня на испанском с многократно повторяющимся припевом: "Янки, идите домой!"
Точное количество принявших участие в акции оценить сложно, поскольку она продолжалась с утра и до вечера, однако в каждый отдельный момент на площади находилось несколько сотен человек, а к столам, где находились сборщики подписей, выстраивались десятки людей. Многие пришли с флагами Венесуэлы, кто-то привел семью, детей.
Участники акции заявляли о том, что США не имеют права вмешиваться в дела Венесуэлы и выражали готовность встать на защиту Венесуэлы. "Что США делать в Венесуэле? В случае необходимости мы будем защищать родину", - заявил один из них.
Гуманитарная интервенция
Акция против вмешательства США прошла на фоне споров о гуманитарной помощи Венесуэле. Президент Мадуро ранее призвал сограждан отказаться от помощи из-за рубежа. Во вторник оппозиция обвинила правительство в блокировке моста, по которому помощь могла бы быть доставлена из Колумбии.
Гуайдо, между тем, во вторник предположил, что обеспечить доставку помощи могли бы военные. Таким образом, иностранные военные могут оказаться на территории Венесуэлы под предлогом обеспечения безопасности гуманитарных конвоев.
"Гуманитарная интервенция неизбежна, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из представителей оппозиции, профессор университета им. Симона Боливара Эрик дель Буффало. - Если Мадуро отдаст приказ воспрепятствовать этому, если при этом прозвучат выстрелы, это будет его вина".
Мероприятие проходило мирно и без происшествий, несмотря на то, что к площади Боливара примыкает здание оппозиционного парламента, который во вторник на заседании принял закон о "переходе к демократии". Спокойная обстановка сохраняется и в остальном городе - работают магазины, на улицах оживленное движение. Единственными охраняемыми объектами в центре остаются резиденция президента - дворец Мирафлорес и расположенная рядом резиденция вице-президента Делси Родригес.
Доживем до вторника
Между тем, некоторые признаки напряженности можно заметить. В среду венесуэльские и иностранные журналисты четыре часа прождали в Мирафлорес брифинг министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, который так и не вышел к прессе.
Чему должно было быть посвящено его заявление, осталось неизвестным. Во вторник вечером в соцсетях появилась запись одного из депутатов парламента, предположившего, что правительственные силы могут попытаться занять здание парламента. Впрочем, к тому времени парламент покинул и лидер оппозиции Хуан Гуайдо, и остальные депутаты. Среди оппозиционеров продолжают ходить слухи о том, что президент Николас Мадуро не находится в Каракасе.
Разрешение ситуации может произойти 12 февраля, когда должно состояться крупное шествие оппозиции. На этот раз противники Мадуро намерены не оставаться в своих районах, а двинуться в центр города, где находятся правительственные здания. Они полагают, что не встретят сопротивления, поскольку, по их мнению, Мадуро уже не пользуется прежней поддержкой даже среди социалистов, а армия и полиция не будут препятствовать участникам шествия, даже если такой приказ будет отдан. "Есть еще, правда, colectivos [отряды ополчения], и они остаются неизвестным фактором", - признает еще один оппозиционер, сторонник "чавизма", ушедший в оппозициию Мадуро, Серхио Санчес.