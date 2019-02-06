В Венесуэле собирают подписи против вмешательства США

В Каракасе прошел митинг, на котором из громкоговорителей звучала песня на испанском с многократно повторяющимся припевом: "Янки, идите домой!"

КАРАКАС, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владимир Костырев/. Кампания по сбору подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы началась в среду в Каракасе, передает корреспондент ТАСС с места событий. Любой гражданин, предъявивший удостоверение личности, может присоединиться к заявлению с требованием к Вашингтону прекратить давление на Венесуэлу и угрозы силового вмешательства. Борьба с империализмом Кампания по сбору подписей проходит по всей стране и будет продолжаться до конца недели. Ее главной точкой стала площадь Боливара в центре Каракаса, где процесс сопровождался митингом под лозунгом "Янки, идите домой!".

На эту тему Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

На площади были установлены портреты президента Николаса Мадуро и сцена, на которой выступали венесуэльские артисты. В перерывах между выступлениями из громкоговорителей звучала песня на испанском с многократно повторяющимся припевом: "Янки, идите домой!" Точное количество принявших участие в акции оценить сложно, поскольку она продолжалась с утра и до вечера, однако в каждый отдельный момент на площади находилось несколько сотен человек, а к столам, где находились сборщики подписей, выстраивались десятки людей. Многие пришли с флагами Венесуэлы, кто-то привел семью, детей. Участники акции заявляли о том, что США не имеют права вмешиваться в дела Венесуэлы и выражали готовность встать на защиту Венесуэлы. "Что США делать в Венесуэле? В случае необходимости мы будем защищать родину", - заявил один из них. Гуманитарная интервенция Акция против вмешательства США прошла на фоне споров о гуманитарной помощи Венесуэле. Президент Мадуро ранее призвал сограждан отказаться от помощи из-за рубежа. Во вторник оппозиция обвинила правительство в блокировке моста, по которому помощь могла бы быть доставлена из Колумбии.

На эту тему Политический кризис в Венесуэле. Реакция мировых СМИ

Гуайдо, между тем, во вторник предположил, что обеспечить доставку помощи могли бы военные. Таким образом, иностранные военные могут оказаться на территории Венесуэлы под предлогом обеспечения безопасности гуманитарных конвоев. "Гуманитарная интервенция неизбежна, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС один из представителей оппозиции, профессор университета им. Симона Боливара Эрик дель Буффало. - Если Мадуро отдаст приказ воспрепятствовать этому, если при этом прозвучат выстрелы, это будет его вина". Мероприятие проходило мирно и без происшествий, несмотря на то, что к площади Боливара примыкает здание оппозиционного парламента, который во вторник на заседании принял закон о "переходе к демократии". Спокойная обстановка сохраняется и в остальном городе - работают магазины, на улицах оживленное движение. Единственными охраняемыми объектами в центре остаются резиденция президента - дворец Мирафлорес и расположенная рядом резиденция вице-президента Делси Родригес. Доживем до вторника Между тем, некоторые признаки напряженности можно заметить. В среду венесуэльские и иностранные журналисты четыре часа прождали в Мирафлорес брифинг министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, который так и не вышел к прессе.

На эту тему "Народ Венесуэлы должен определить свое будущее". Кто в ЕС поддержал Гуайдо