Мэй попытается добиться от Евросоюза гарантий по вопросу ирландской границы после Brexit

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попытается добиться от Евросоюза юридических гарантий, что так называемый бэкстоп в Северной Ирландии (режим поддержки пребывания региона в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit) будет носить временный характер. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы британского правительства в преддверии намеченного на четверг ее визита в Брюссель, где она попытается возобновить переговоры по Brexit.

"Правительство сейчас намерено в срочном порядке сотрудничать с ЕС, чтобы обеспечить внесение этих изменений, - говорится в распространенном коммюнике. - Премьер-министр допускает различные пути для достижения этого, однако очевидно, что оно [принятое решение] должно стать юридически обязательным, следовательно, потребуется внесение изменений в соглашение о выходе".

29 января британские парламентарии одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" и заменить его альтернативным вариантом.

Итоги состоявшегося голосования в Палате общин наделили Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.