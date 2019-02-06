Telegraph: Мэй готовится перенести повторное голосование по сделке о Brexit

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовится перенести повторное голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit на конец февраля, что неизбежно приведет к продлению действия статьи 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе, которая устанавливает регламент и сроки выхода королевства из ЕС. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит, представляющий правящую Консервативную партию, дал понять, что намеченное на 14 февраля голосование в Палате общин не состоится, поскольку глава британского правительства не успеет добиться пересмотра сделки по Brexit. Теперь определяется новая дата в конце месяца, начиная с 25 февраля. Смит при этом выразил опасение, что спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу может попытаться подорвать планы правительства и способствовать проведению голосования в более ранний срок.

The Daily Telegraph ранее информировала, что члены британского правительства тайно обсудили план отсрочки даты Brexit на восемь недель - до 24 мая. Мэй же считает недопустимым перенос Brexit и обещает, что выход страны из ЕС состоится, как и было запланировано, 29 марта.