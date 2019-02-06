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CNN: четвертый работник минюста США завершил работу в рамках "российского расследования"

Телекомпания считает данное обстоятельство новым свидетельством того, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера подходит к завершению

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Четвертый по счету сотрудник министерства юстиции США завершил свою работу в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, касающегося приписываемых России попыток вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя аппарата спецпрокурора Питера Карра.

"Скотт Мейзлер завершил предоставление подробностей аппарату спецпрокурора в декабре 2018 года и вернулся в уголовное подразделение [минюста США]. Он продолжит представлять аппарат [Мюллера] по конкретным специфическим вопросам, которые ему были поручены", - уточнил Карр.

CNN считает данное обстоятельство новым свидетельством того, что расследование Мюллера подходит к завершению. Мейзлер входил в число 17 следователей и прокуроров, выделенных изначально спецпрокурору. Исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер на прошлой неделе сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне, что расследование спецпрокурора близко к завершению и что доклад по его итогам будет готов в скором времени.

Теги
СШАРоссияМюллер, Роберт
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