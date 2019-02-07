СМИ: СССР в 1955 году изучал план передачи части южных Курильских островов

При этом, по данным NHK, советские власти были готовы пойти на это только при условии, если Япония не будет размещать на своей территории иностранные военные базы

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Руководство СССР еще до начала переговоров о нормализации отношений с Японией в 1955 году разрабатывало план передачи японской стороне части южных Курильских островов - Шикотана и Хабомаи - при условии, что Япония не будет размещать на своей территории иностранные военные базы. С таким утверждением в четверг выступил телеканал NHK, ссылаясь на оказавшийся в его распоряжении внутренний секретный документ Центрального Комитета КПСС.

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Он называется "Политические и экономические мероприятия в отношении Японии на ближайший период после восстановления с ней дипломатических отношений". Документ, датированный 2 июня 1955 года, был составлен министром иностранных дел Вячеславом Молотовым и одобрен первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. В нем говорится, что "в случае, если советско-японские отношения станут развиваться в благоприятном направлении, считать возможным начать переговоры о передаче группы островов Хабомаи и Шикотан (Малая Курильская гряда)". При этом СССР выражал согласие выполнить этот пункт только при условии, если Япония "не станет предоставлять свою территорию для размещения иностранных военных баз". Кроме того, Москва, как говорится в тексте документа, таким образом была намерена "усилить свое влияние на Японию и ослабить политическое и экономическое положение США".

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