Чавушоглу заявил, что курды до сих пор находятся в Манбидже

ТАСС, 7 февраля. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что курдские формирования "Сил народной самообороны" (СНС) до сих пор находятся на территории Манбиджа, несмотря на ускорившуюся работу по реализации дорожной карты, согласованной Анкарой и Вашингтоном.

"В последнее время работа по реализации дорожной карты по сирийскому Манбиджу ускорилась, она должна быть завершена, как можно скорее", - приводит агентство Reuters его слова во время пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи представителей стран, входящих в международную коалицию по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) . В то же время, по данным Чавушоглу, на территории Манбиджа до сих пор остаются курдские формирования СНС.

Также глава турецкого дипведомства отметил недостаток ясности в вопросе создания так называемой буферной зоны в Сирии после вывода оттуда американского воинского контингента. "Турция выступает против создания зоны безопасности в Сирии, которая бы служила укрытием для террористов", - вновь указал он.

На этой неделе в Вашингтоне проходит заседание американо-турецкой комиссии, посвященной созданию зоны безопасности от Джараблуса до погранперехода Фиш-Хабура на стыке границ Сирии, Турции и Ирака.

В начале сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что реализация дорожной карты Анкары и Вашингтона по Манбиджу не выполняется столь эффективно, насколько должна. Позднее он также заявил о необходимости курдских формирований СНС покинуть этот населенный пункт. В начале ноября военнослужащие Турции и США приступили к совместному патрулированию Манбиджа (40 км от Алеппо). Маршрут патрульных миссий проходит через предместья вдоль линии реки Саджу.