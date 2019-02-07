Столтенберг: Евросоюз не должен в вопросах обороны создавать конкуренцию НАТО

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не должен в вопросах обороны создавать конкуренцию НАТО и допускать односторонних шагов. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke.

"Европейская безопасность зависит от трансатлантических отношений", - считает он. "ЕС ни в коем случае не должен сигнализировать о том, что он может действовать в одиночку", - подчеркнул Столтенберг. "Я верю в ЕС, но не как в альтернативу НАТО", - добавил он.

Генсек напомнил, что после выхода Великобритании из Евросоюза "партнеры по альянсу за пределами ЕС будут нести 80% расходов НАТО на оборону". При этом Столтенберг утверждал, что приветствует "все европейские усилия" в военной сфере, в том числе планы по созданию фонда, из которого предполагается финансировать значимые проекты в сфере обороны.

"Но важно, чтобы это было дополняющим элементом к НАТО, а не находилось в конкуренции с ней", - считает генсек альянса.