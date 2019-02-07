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Политический кризис в Венесуэле
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США надеются, что венесуэльцы не захотят полагаться на Россию в сфере безопасности

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Вашингтон делает все возможное, чтобы соседи Венесуэлы оказывали помощь протестующим этой республики
Госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Andrew Harnik
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Госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Andrew Harnik

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что венесуэльский народ после мирного переходного процесса в стране перестанет полагаться на Россию и Кубу в плане обеспечения своей безопасности и благополучия. С таким утверждением выступил в среду в интервью телеканалу Fox Business госсекретарь США Майкл Помпео.

"Сегодня Россия там [в Венесуэле], Куба там. Мы очень надеемся, что когда произойдет этот мирный переходный процесс, что является нашей конечной целью, народ Венесуэлы захочет быть суверенным и независимым, а не полагаться на Кубу и Россию в плане своей безопасности и благополучия", - сказал Помпео.

Санкции США

По словам Помпео, введенные администрацией США санкции против венесуэльских властей не направлены против жителей этой республики.

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"Они не нацелены на венесуэльский народ, по сути, как раз наоборот. Их цель - достижение действительно хороших результатов для народа Венесуэлы", - полагает госсекретарь.

По его версии, рестрикции "со временем станут значимым фактором". "Со временем режим [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро лишится ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, включая выплату зарплаты военнослужащим", - сказал госсекретарь, добавив, что Вашингтон предпринимает "попытки передать эти ресурсы законно избранному временному президенту [Хуану] Гуайдо".

"Если мы сможем добиться этого, тогда эти деньги, эти ресурсы пойдут на благо венесуэльского народа, а не на зло Мадуро. Это цель наших санкций. Несмотря на санкции, мы по-прежнему оказываем гуманитарную помощь", - заключил глава Госдепартамента.

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Он также добавил, что Соединенные Штаты "делают все возможное", чтобы соседи Венесуэлы оказывали помощь протестующим этой республики. 

"Я уверен, что в ближайшие дни и недели они [народ Венесуэлы] продолжат протестовать, выходить на улицы, и их желания будут учтены. Мы делаем все возможное, чтобы страны региона помогли нам в этом", - отметил госсекретарь США.

Он добавил, что все страны Южной Америки "сплачиваются ради оказания помощи венесуэльскому народу". "Я убежден, что страны Южной Америки окажут сильное влияние на [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро, понимая, что его дни прошли", - считает госсекретарь.

Помпео выразил надежду, что "скоро наступит день", когда Мадуро "осознает, что у него нет больше материально ощутимой поддержки венесуэльского народа", а военнослужащие республики признают, что Венесуэле необходимо "двигаться вперед".

Влияние Ирана

 Кроме того, Помпео обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки.

"Люди не признают, что у [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" есть активные ячейки. Иран оказывает влияние на жителей Венесуэлы и всей Южной Америки", - утверждал Помпео.

По его версии, у США "есть обязательство избавиться от этого риска для Америки".

Помпео отметил, что данная тема будет подниматься на международной конференции высокого уровня по Ближнему Востоку, которая должна пройти 13-14 февраля в Варшаве.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеПомпео, Майкл (Майк)
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