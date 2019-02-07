США надеются, что венесуэльцы не захотят полагаться на Россию в сфере безопасности

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, Вашингтон делает все возможное, чтобы соседи Венесуэлы оказывали помощь протестующим этой республики

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что венесуэльский народ после мирного переходного процесса в стране перестанет полагаться на Россию и Кубу в плане обеспечения своей безопасности и благополучия. С таким утверждением выступил в среду в интервью телеканалу Fox Business госсекретарь США Майкл Помпео. "Сегодня Россия там [в Венесуэле], Куба там. Мы очень надеемся, что когда произойдет этот мирный переходный процесс, что является нашей конечной целью, народ Венесуэлы захочет быть суверенным и независимым, а не полагаться на Кубу и Россию в плане своей безопасности и благополучия", - сказал Помпео. Санкции США По словам Помпео, введенные администрацией США санкции против венесуэльских властей не направлены против жителей этой республики.

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"Они не нацелены на венесуэльский народ, по сути, как раз наоборот. Их цель - достижение действительно хороших результатов для народа Венесуэлы", - полагает госсекретарь. По его версии, рестрикции "со временем станут значимым фактором". "Со временем режим [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро лишится ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, включая выплату зарплаты военнослужащим", - сказал госсекретарь, добавив, что Вашингтон предпринимает "попытки передать эти ресурсы законно избранному временному президенту [Хуану] Гуайдо". "Если мы сможем добиться этого, тогда эти деньги, эти ресурсы пойдут на благо венесуэльского народа, а не на зло Мадуро. Это цель наших санкций. Несмотря на санкции, мы по-прежнему оказываем гуманитарную помощь", - заключил глава Госдепартамента.

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