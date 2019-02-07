США надеются, что венесуэльцы не захотят полагаться на Россию в сфере безопасности

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются, что венесуэльский народ после мирного переходного процесса в стране перестанет полагаться на Россию и Кубу в плане обеспечения своей безопасности и благополучия. С таким утверждением выступил в среду в интервью телеканалу Fox Business госсекретарь США Майкл Помпео.
"Сегодня Россия там [в Венесуэле], Куба там. Мы очень надеемся, что когда произойдет этот мирный переходный процесс, что является нашей конечной целью, народ Венесуэлы захочет быть суверенным и независимым, а не полагаться на Кубу и Россию в плане своей безопасности и благополучия", - сказал Помпео.
Санкции США
По словам Помпео, введенные администрацией США санкции против венесуэльских властей не направлены против жителей этой республики.
"Они не нацелены на венесуэльский народ, по сути, как раз наоборот. Их цель - достижение действительно хороших результатов для народа Венесуэлы", - полагает госсекретарь.
По его версии, рестрикции "со временем станут значимым фактором". "Со временем режим [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро лишится ресурсов для осуществления предпринимательской деятельности, включая выплату зарплаты военнослужащим", - сказал госсекретарь, добавив, что Вашингтон предпринимает "попытки передать эти ресурсы законно избранному временному президенту [Хуану] Гуайдо".
"Если мы сможем добиться этого, тогда эти деньги, эти ресурсы пойдут на благо венесуэльского народа, а не на зло Мадуро. Это цель наших санкций. Несмотря на санкции, мы по-прежнему оказываем гуманитарную помощь", - заключил глава Госдепартамента.
Он также добавил, что Соединенные Штаты "делают все возможное", чтобы соседи Венесуэлы оказывали помощь протестующим этой республики.
"Я уверен, что в ближайшие дни и недели они [народ Венесуэлы] продолжат протестовать, выходить на улицы, и их желания будут учтены. Мы делаем все возможное, чтобы страны региона помогли нам в этом", - отметил госсекретарь США.
Он добавил, что все страны Южной Америки "сплачиваются ради оказания помощи венесуэльскому народу". "Я убежден, что страны Южной Америки окажут сильное влияние на [венесуэльского лидера Николаса] Мадуро, понимая, что его дни прошли", - считает госсекретарь.
Помпео выразил надежду, что "скоро наступит день", когда Мадуро "осознает, что у него нет больше материально ощутимой поддержки венесуэльского народа", а военнослужащие республики признают, что Венесуэле необходимо "двигаться вперед".
Влияние Ирана
Кроме того, Помпео обвинил иранские власти в оказании влияния на жителей Венесуэлы и других стран Южной Америки.
"Люди не признают, что у [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" есть активные ячейки. Иран оказывает влияние на жителей Венесуэлы и всей Южной Америки", - утверждал Помпео.
По его версии, у США "есть обязательство избавиться от этого риска для Америки".
Помпео отметил, что данная тема будет подниматься на международной конференции высокого уровня по Ближнему Востоку, которая должна пройти 13-14 февраля в Варшаве.