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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро планирует собрать 10 млн подписей против американской интервенции в Венесуэлу

Ранее в Каракасе началась кампания по сбору подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела страны

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду объявил о желании собрать 10 млн подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела республики. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я благодарю людей, которые пришли на площадь Боливара в Венесуэле, чтобы подписать мирную петицию и высказаться против вмешательства американской империи в дела нашей родины. Это прекрасная демонстрация любви и сознательности. Мы собираемся собрать 10 млн подписей за мир!" - написал Мадуро.

Ранее в Каракасе началась кампания по сбору подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы. Любой гражданин, предъявивший удостоверение личности, может присоединиться к заявлению с требованием к Вашингтону прекратить давление на Венесуэлу и угрозы силового вмешательства.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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