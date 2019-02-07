Мадуро планирует собрать 10 млн подписей против американской интервенции в Венесуэлу

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду объявил о желании собрать 10 млн подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела республики. Об этом он написал в своем Twitter.
"Я благодарю людей, которые пришли на площадь Боливара в Венесуэле, чтобы подписать мирную петицию и высказаться против вмешательства американской империи в дела нашей родины. Это прекрасная демонстрация любви и сознательности. Мы собираемся собрать 10 млн подписей за мир!" - написал Мадуро.
Agradezco al pueblo que ha acudido multitudinariamente a las Plazas Bolívar de Venezuela para firmar por la Paz y en rechazo a la injerencia del imperio estadounidense en nuestra Patria. Hermosa demostración de amor y conciencia. ¡Vamos por las 10 Millones de Firmas por la Paz! pic.twitter.com/2BbDy7sXOo— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 7 February 2019
Ранее в Каракасе началась кампания по сбору подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Венесуэлы. Любой гражданин, предъявивший удостоверение личности, может присоединиться к заявлению с требованием к Вашингтону прекратить давление на Венесуэлу и угрозы силового вмешательства.