Мадуро планирует собрать 10 млн подписей против американской интервенции в Венесуэлу

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду объявил о желании собрать 10 млн подписей против вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела республики. Об этом он написал в своем Twitter.

"Я благодарю людей, которые пришли на площадь Боливара в Венесуэле, чтобы подписать мирную петицию и высказаться против вмешательства американской империи в дела нашей родины. Это прекрасная демонстрация любви и сознательности. Мы собираемся собрать 10 млн подписей за мир!" - написал Мадуро.