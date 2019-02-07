Помпео считает реальной угрозу перегруппировки сил ИГ на большинстве континентов

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео допустил, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) попытается перегруппировать силы на большинстве континентов планеты, в том числе в Сирии. Об этом Помпео заявил в среду в интервью телеканалу Fox Business.

Ему был задан вопрос, каким образом Вашингтон намерен помешать перегруппировке сил ИГ в Сирии или другом государстве. "Это вызов, как я думаю, нашего времени. В Сирии наша миссия состоит просто в том же, чем мы занимались в течение двух лет, которые я работаю в нынешней администрации. Она заключается в том, чтобы распознавать, знать, где они [террористы] находятся, идти за ними по следам непосредственно или посредством наших партнеров по коалиции в целях обеспечения закономерного исхода", - ответил Помпео, по словам которого, исход определен задачей обеспечения национальной безопасности США.

Госсекретарь ответил утвердительно на вопрос, попытается ли ИГ перегруппировать силы не только в Сирии. "Да, они попытаются и пытались на протяжении долгого времени. Они определенно попытаются сделать это и закрепиться, будет это в Африке или на севере в Ливии. Мы усматриваем подобного рода угрозы со стороны радикального исламистов на большинстве континентов", - ответил Помпео.

Международная коалиция против ИГ была сформирована по инициативе США на саммите НАТО, состоявшемся 4-5 сентября 2014 года в Уэльсе.