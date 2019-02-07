Премьер Испании призвал искать пути, обеспечивающие полноценное участие РФ в Совете Европы

МАДРИД, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Испании выступают за поиск путей, которые бы обеспечили полноценное участие России в работе Совета Европы (СЕ). Об этом заявил в четверг председатель правительства пиренейского королевства Педро Санчес, выступая в комитете министров СЕ.

"Крайне важно искать пути, которые бы позволили обеспечить полноценное участие Российской Федерации в Совете Европы, которые позволили бы всем членам соблюдать права и обязанности, которые им соответствуют", - сказал премьер.

Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.

10 октября 2018 года генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов. В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.