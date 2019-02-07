Меркель не считает, что Германия впадет в зависимость от РФ из-за "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 7 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что ФРГ будет зависеть от поставок российского природного газа в случае реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом она заявила в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы (Словакия, Чехия, Венгрия, Польша) в Братиславе. Ее транслировал телеканал Welt .

"Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю, что нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией [поставок газа]", - подчеркнула Меркель. "Мы не хотим ни при каких обстоятельствах полностью зависеть тут от России", - утверждала она.

Канцлер напомнила, что в ФРГ будут построены терминалы для сжиженного природного газа. Меркель также снова заявила о необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины, указав на то, что обсуждает данный вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Одновременно она отметила, что Россия была надежным поставщиком энергоресурсов в Европу и во время холодной войны и будет выполнять эту роль в будущем. "Мы не впадем в одностороннюю зависимость", - уверена канцлер.

К ситуации вокруг проекта

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что власти Франции намерены поддержать поправки к Газовой директиве ЕС, предусматривающей распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы за пределами сообщества, тем самым, по сути, выступив против реализации проекта "Северный поток - 2". Голосование по ним состоится в пятницу. Германия намерена во что бы то ни стало не допустить внесения изменений в Газовую директиву. Правительству ФРГ уже удалось заручиться поддержкой таких стран, как Австрия, Бельгия, Греция, Кипр и Нидерланды.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.

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