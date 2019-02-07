Рада одобрила обращение к НАТО с просьбой начать процедуру членства в организации

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Верховная рада утвердила обращение к НАТО, Парламентской Ассамблее НАТО и парламентам стран-членов Североатлантического альянса, в котором просит неотложно начать официальную процедуру получения Киевом членства в организации. За такое решение в четверг проголосовали 243 депутата, при минимально требуемых 226.

"Верховная рада обращается к НАТО, Парламентской Ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов НАТО с призывом неотложно инициировать официальную, обоюдно юридически обязывающую процедуру обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора (НАТО)", - говорится в документе. Парламент просит инициировать такую процедуру в порядке, предусмотренном Вашингтонским (Североатлантическим) договором от 4 апреля 1949 года.

Ранее в четверг Рада одобрила поправки в конституцию, которые закрепляют курс страны в Европейский союз и НАТО.

Специальный представитель Госдепартамента по вопросам Украины Курт Волкер заявлял в конце января, что в альянсе пока нет единства по вопросу членства Украины, до вступления в состав НАТО ей предстоит еще долгий путь. Он подчеркнул, что членство в НАТО требует не только военной реформы, но и "сильной, жизнестойкой демократии, здоровой экономики, хороших отношений с соседями, оперативной совместимости с альянсом, гражданского контроля над военными". Вместе с тем спецпредставитель Госдепа отметил, что "позиция США остается прежней и состоит в поддержке членства Украины в альянсе".