Порошенко указом определил границы районов и городов на неподконтрольном Киеву Донбассе

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, определяющий границы районов и населенных пунктов на территориях неподконтрольных Киеву Луганской и Донецкой областей. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте главы государства.

"Согласно части второй статьи 1 Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" постановляю утвердить границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте указа.