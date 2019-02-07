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Кризис на Украине

Порошенко указом определил границы районов и городов на неподконтрольном Киеву Донбассе

Президент Украины подписал соответствующий указ

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, определяющий границы районов и населенных пунктов на территориях неподконтрольных Киеву Луганской и Донецкой областей. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте главы государства.

"Согласно части второй статьи 1 Закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" постановляю утвердить границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей их территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях", - говорится в тексте указа.

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