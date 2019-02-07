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Замглавы оборонпрома Турции подтвердил, что поставки С-400 из РФ начнутся в этом году

Ранее телеканал N-TV сообщал, что Вашингтон в таком случае отзовет предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Турция ожидает начала поставок из России зенитных ракетных систем С-400 уже в текущем году. Это подтвердил корреспонденту ТАСС заместитель руководителя Управления оборонной промышленности (УОП) республики Джелал Сами Тюфекчи после выступления в четверг в Фонде политических, экономических и социальных исследований (SETA) в Вашингтоне.

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"Мы склонны считать, что в 2019 году, уже в этом году", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда Турция ожидает первых поставок С-400 из России.

Ранее турецкий телеканал N-TV со ссылкой на источник в США сообщил, что Вашингтон отзовет предложение по продаже зенитных ракетных комплексов Patriot, если Турция все же купит у России С-400.

Как прокомментировал это Тюфекчи, выступая в SETA, решение по закупкам российских систем уже принято на самом высоком уровне. "Это решение, принятое на уровне глав государств", - сказал он. "Могут ли сосуществовать две системы, российская и американская - это вопрос, решение по которому принимается на политическом уровне", - добавил Тюфекчи.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. Турция станет первым государством НАТО, которое получит от России С-400, количество поставляемых комплексов официально не уточнялось.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 26 июня прошлого года предупредил, что приобретение Турцией С-400 приведет к применению Вашингтоном санкций в отношении Анкары и качественному изменению двусторонних отношений. Кроме того, как подчеркнул Митчелл, США могут отказаться от передачи Турции приобретенных ею F-35.

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