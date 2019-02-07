Трамп заявил, что не встретится с Си Цзиньпином раньше начала марта

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином состоится не раньше начала марта, когда истекает крайний срок заключения торговой сделки между двумя странами, конкретной даты проведения саммита пока нет. Об этом американский лидер сообщил в четверг журналистам.

"Пока нет", - ответил Трамп на вопрос, есть ли уже конкретная дата встречи.

Ему также был задан вопрос, встретятся ли они до 1 марта. "Нет", - сказал президент.

В начале декабря Трамп и Си Цзиньпин на встрече на полях саммита Группы двадцати в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Хозяин Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта.

Ранее в четверг телеканал CNBC со ссылкой на источник в администрации США информировал, что Трамп и Си Цзиньпин вряд ли проведут встречу до 1 марта.