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Лондон дополнительно выделит финансирование Киеву для решения гуманитарных вопросов

Великобритания увеличит гуманитарную поддержку страны на $3,6 млн

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Великобритании выделят дополнительные средства на восстановление основ мира на Украине и на гуманитарную поддержку этой страны. Об этом сообщил в четверг МИД Соединенного Королевства в преддверии поездки в Киев заместителя главы внешнеполитического ведомства Харриетт Болдуин, которая одновременно занимает и пост замминистра по вопросам международного развития.

"Находясь на Украине, замминистра Болдуин объявит об увеличении Великобританией в этом году гуманитарной поддержки страны на £2,8 млн ($3,6 млн), также £3,5 млн ($4,5 млн) будет выделено на дальнейшую деятельность в сфере миростроительства, включая поддержку затронутого конфликтом населения и оказание помощи тем, кто пострадал от насилия по гендерному признаку", - говорится в заявлении Форин-оффиса.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что "Соединенное Королевство является крупным донором Украины". Как утверждается, Великобритания уже выделила на нужды Киева более £35 млн (более $45 млн), которые в том числе были направлены на борьбу с коррупцией и на осуществление экономических реформ необходимых для улучшения жизненных стандартов простых украинских граждан.

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