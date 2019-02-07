США настаивают на том, чтобы Мадуро сложил полномочия президента и покинул страну

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы Николас Мадуро сложил полномочия президента и уехал из Венесуэлы, к примеру на Кубу или в Россию. С таким утверждением выступил в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс во время брифинга для журналистов в Госдепартаменте.

"Я думаю, лучше для перехода к демократии в Венесуэле, чтобы он [Мадуро] был за пределами страны. Несколько государств, по моему мнению, будут готовы принять его... У него есть друзья в таких местах, как Куба и Россия и в других странах, которые в частном порядке пришли к нам и сказали, что они будут готовы принять членов коррупционного режима [Венесуэлы], если это поможет переходному процессу", - сказал Абрамс, отказавшись уточнить, что это за страны.

По его версии, "чем быстрее он [Мадуро] оставит власть, тем будет лучше. "Чем дольше он будет держаться за власть, тем сильнее будет ухудшаться его положение и больше страданий будет для Венесуэлы", - утверждал дипломат.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.