{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мексика не участвует в группе по Венесуэле из-за ее вмешательства в дела страны

Глава МИД Мексики Марсело Эбрард отметил, что Мехико продолжит пытаться внести вклад в мирное урегулирование кризиса в Венесуэле

МОНТЕВИДЕО /Уругвай/, 8 февраля. /ТАСС/. Мексика не участвует в международной группе по Венесуэле, так как не поддерживает вмешательство во внутренние дела республики. Об этом заявил в четверг глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

По его словам, Мехико "в соответствии с конституцией не может вмешиваться во внутренние дела другой страны и говорить, когда проводить выборы".

Как отметил Эбрард, в то же время Мексика продолжит пытаться внести вклад в мирное урегулирование кризиса в Венесуэле вместе с Карибским сообществом (КАРИКОМ), Боливией и Уругваем, которые провели отдельную встречу в Монтевидео 6 февраля.

На этой встрече была выдвинута инициатива о четырех этапах диалога между правительством и оппозицией Боливарианской республики. Во-первых, речь идет о непосредственном диалоге, то есть об установлении прямого контакта между сторонами в безопасном для них месте. Во-вторых, о самих переговорах, то есть о поиске точек соприкосновения для разработки потенциальных соглашений.

Третий этап, согласно инициативе, заключается в достижении компромисса, то есть подписании соглашений, разработанных в ходе переговоров. Четвертой и заключительной фазой взаимодействия сторон должно стать претворение в жизнь достигнутых договоренностей под контролем международных наблюдателей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поддержал инициативу.

Теги
МексикаВенесуэла
Brexit
Поездка Мэй в Брюссель не дала практических результатов для выхода из тупика Brexit
При этом стороны подчеркнули, что переговоры проходили "в духе совместной работы для достижения организованного выхода Великобритании из ЕС"
Читать полностью