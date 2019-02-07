Боливия призвала вместе с отправкой гуманитарной помощи снять санкции с Венесуэлы

МОНТЕВИДЕО /УРУГВАЙ/, 8 февраля. /ТАСС/. Страны, предлагающие гуманитарную помощь Венесуэле, должны в первую очередь снять с нее санкции. С таким призывом обратился в четверг к европейским странам глава МИД Боливии Диего Пари Родригес на встрече в Монтевидео.

"Мы все понимаем, что в Венесуэле сложилась трудная экономическая ситуация, но мы все также должны признать, что во многом экономический кризис обостряет экономическая блокада, введенная некоторыми странами. Поэтому, если они предлагают гуманитарную помощь, они должны снять санкции", - сказал он журналистам.

По словам министра, Боливия, хотя и принимала участие во встрече международной контактной группы (МКГ), не подписала ее совместное заявление, "потому что оно не отражает в полной мере" позицию республики.

"Однако Боливия продолжит работать вместе со странами МКГ, чтобы помочь восстановить стабильность в Венесуэле", - отметил Пари Родригес.

Во встрече в Монтевидео принимали участие ряд стран ЕС, Боливия, Коста-Рика, Эквадор, а также инициаторы ее созывы - Уругвай и Мексика. Представители оппозиции и властей Венесуэлы на мероприятии отсутствовали.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.