В Сербии заявили, что односторонние действия Приштины завели в тупик диалог с Белградом

ООН, 8 февраля. /ТАСС/. Диалог между Белградом и Приштиной зашел в тупик в результате односторонних действий властей Косово. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Косово, первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

"Диалог зашел в тупик по одной причине - из-за одностороннего решения так называемого Косова ввести 100-процентные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, - отметил он. - Этот шаг был осужден международным сообществом. Даже союзники Приштины призывали пересмотреть данное решение".

Шаги косовских властей, подчеркнул он, "не содействуют стабильности в регионе" и "полностью останавливают отношения по нормализации контактов между Белградом и Приштиной". "Со своей стороны, мы считаем, что нам необходимо вместе найти выход из создавшегося положения, - продолжал представитель Сербии. - Мы будем воздерживаться от каких-либо зеркальных мер, которые могли бы усугубить ситуацию, мы продемонстрировали ответственный и сдержанный подход".

"Сербия привержена диалогу и готова его продолжать, - отметил Дачич. - Но мы можем приступить к этому диалогу только после того, как Приштина отменит свое решение о введении пошлин".

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Решение Приштины вызвало протесты сербского населения на севере края. Позднее правительство Косова приняло решение расширить 100-процентные пошлины на все товары, поступающие с территории Центральной Сербии, в том числе и несербского производства.