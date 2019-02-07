WSJ: командование ВС США готовится вывести войска из Сирии к концу апреля

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил США готовится вывести американские войска из Сирии к концу апреля. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов.

По их данным, основную часть контингента США планируется вывести из Сирии к середине марта. Американское командование сосредоточивает свое внимание на данном вопросе, так как поддерживаемые Вашингтоном силы намерены в ближайшие дни взять последние оплоты боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), пояснили источники издания.

Они, однако, обращают внимание на то, что администрация президента США Дональда Трампа пока не выработала план мер, призванных обеспечить защиту курдского ополчения в Сирии после ухода американских войск из этой страны. Упомянутый выше план вывода контингента США будет оставаться в силе, если Вашингтон не скорректирует его график.

В начале сентября турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что реализация дорожной карты Анкары и Вашингтона по городу Манбидж в Сирии (40 км от Алеппо) не выполняется столь эффективно, насколько должна. Позднее он также заявил о необходимости курдских формирований "Сил народной самообороны" (СНС) покинуть этот населенный пункт. В начале ноября военнослужащие Турции и США приступили к совместному патрулированию Манбиджа. Маршрут патрульных миссий проходит через предместья вдоль линии реки Саджу.

14 января Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов. Американский лидер обратил внимание на то, что курды не должны провоцировать Турцию. Трамп отметил, что на севере Сирии необходимо создать буферную зону глубиной около 32 км.

Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод войск из Сирии. В настоящий момент в арабской республике располагается 2-тысячный американский контингент. Предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.