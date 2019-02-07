Полиция Украины открыла 19 уголовных дел в ходе избирательной кампании

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Украинская полиция установила 36 фактов подкупа избирателей во время избирательной кампании по выборам президента страны, которые состоятся 31 марта. Об этом сообщил в четверг вечером министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Полиция составила 544 административных протокола о незаконной агитации и 36 - по факту подкупа избирателей. Уже возбуждено 19 уголовных дел", - отметил министр в эфире канала "1+1".

По его словам, полиция получила 803 обращения от граждан о нарушениях в ходе избирательной кампании.

В МВД создали специальную группу советников, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов. Полиция намерена фиксировать нарушения, оглашать их и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т. д. Полиция также заявила, что будет расценивать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп.

Ранее профильный комитет Верховной рады поддержал предложенный МВД законопроект об усилении ответственности за нарушения на выборах. По словам Авакова, законопроект предлагает усилить административную и уголовную ответственность, а именно - существенно повысить размер штрафов за нарушение правил агитации, - чтобы создать условия, когда кандидатам будет выгоднее следовать закону, чем его нарушать.

"Мы предлагаем предусмотреть административную ответственность за умышленное разглашение своего волеизъявления в помещении для голосования. Предлагается также ужесточить наказание за определенные преступления - речь идет о лишении свободы сроком до двух лет за незаконное использование или вброс избирательных бюллетеней, нарушение тайны голосования и получение избирателем неправомерной выгоды. К шести годам [предлагается приговаривать] за преступления, связанные с предоставлением избирателю неправомерной выгоды, непрямого подкупа избирателей и фальсификацию избирательной документации. Такие изменения позволят правоохранителям более эффективно противодействовать одной из крупнейших угроз для проведения выборов - подкупу избирателей", - пояснил глава МВД.