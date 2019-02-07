В Турции заявили, что Россия остановила гибель мирного населения в Сирии

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак рассказал о том, что Россия стала той страной, которая политическими методами воспрепятствовала гибели мирного населения в Сирии. Об этом министр рассказал в пятницу в эфире телеканала NTV в ходе встречи с представителями турецкой молодежи.

"Россия является очень важным партнером Турции с точки зрения различных аспектов, в том числе с точки зрения торговли и энергетики. Россия, особенно после [запуска] астанинского процесса, стала той страной, которая политическими путями воспрепятствовала гибели мирного населения в Сирии в то время, как весь остальной мир молчал. Когда в регионе происходила гуманитарная катастрофа, Россия была той страной, которая заняла сильную позицию [по этой проблеме]", - сказал он.

К концу лета 2015 года различные террористические группировки контролировали порядка 70% территории Сирии, боевики ИГ захватили Ракку, Пальмиру, Манбидж, ряд других стратегически важных населенных пунктов, транспортных коммуникаций, нефтяных и газовых месторождений. Правительственные силы не могли самостоятельно справиться с наступлением боевиков, воздушные удары возглавляемой США международной коалиции против ИГ также не оказывали должного воздействия на террористические группировки. В этой обстановке власти Сирии обратились к России с просьбой о помощи.

Успехи правительственных войск, достигнутые при поддержке ВС РФ, позволили запустить процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон. С 30 декабря 2016 года в результате договоренностей между вооруженной оппозицией и сирийским правительством (посредниками в ходе переговоров выступили РФ и Турция) на территории Сирии действует режим прекращения боевых действий. В мае 2017 года в Астане (Казахстан) Россия, Иран и Турция подписали меморандум (вступил в силу 6 мая 2017 года) о создании в Сирии зон безопасности.