Госдеп: США поддерживают "свободный выбор" жителей Украины в отношении перехода в ПЦУ

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают "свободный выбор" украинцев в вопросе перехода в новосозданную церковную структуру - Православную церковь Украины (ПЦУ). С таким утверждением выступил в четверг на брифинге для иностранных журналистов американский посол по особым поручениям, курирующий в Госдепартаменте вопросы свободы вероисповедания в мире, Сэмюэл Браунбек.

"В конце прошлого года я был на Украине, где встречался с представителями религиозных и правительственных структур. Я высказал позицию Соединенных Штатов: "Вы должны иметь право свободного выбора любой организационной структуры в рамках церкви или религиозного органа, и как только вы примете такое решение, мы поддержим его". Такова была позиция украинского народа, правительства и церкви, которую поддержал вселенский патриарх. В связи с этим мы поддерживаем это [решение о создании и переходе в ПЦУ], потому что это их выбор", - сказал дипломат.

Во время своего выступления он несколько раз повторил, что Вашингтон поддерживает "это свободное решение" украинцев. "Они должны иметь возможность свободно организовывать свою веру так, как они считают нужным, и [мы] будем поддерживать это", - считает Браунбек.

Говоря о решении Константинопольского патриарха Варфоломея передать главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии, он подчеркнул: "Мы рады видеть его [патриарха] действия..., мы считаем, что они должны выполняться".

Церковный вопрос

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле 2018 года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию.

15 декабря 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен "объединительный собор", на котором было объявлено о создании так называемой Православной церкви Украины. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Как каноническая УПЦ, так и Русская православная церковь считают новую структуру раскольнической. Другие поместные церкви либо осудили действия Константинополя, либо ограничились демонстративным молчанием - ни одна из них не поздравила Епифания с получением томоса.

17 января парламент Украины принял законопроект о религиозных общинах, которые теперь могут решать свою церковную принадлежность путем простого голосования. Он, в частности, предусматривает, что те из прихожан, кто не согласен с переподчинением общины другой церкви, лишаются храма, который до сих пор относился к их общине. Этот документ был раскритикован украинскими и зарубежными экспертами, по мнению которых, он фактически открывает зеленый свет для церковного рейдерства, захвата храмов, обострения конфликтов в религиозной среде. Эксперты прямо указывают, что это сделано с целью обеспечить "законный" отъем храмов канонической Украинской православной церкви и передачу их в распоряжение созданной недавно при прямом участии властей новой церковной организации - так называемой Православной церкви Украины.