Болтон обсудил с главой МИД Дании "Северный поток - 2" и действия России в Черном море

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в четверг с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию вокруг проекта "Северный поток - 2" и действия России в Черном море. Соответствующее сообщение Болтон опубликовал в Twitter.
Дания пока не выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2", но австрийская нефтегазовая OMV надеется, что Копенгаген даст положительный ответ к середине текущего года.
"Сегодня состоялась отличная беседа с Андерсом Самуэльсеном по "Северному потоку - 2", российской агрессии на Черном море, усилению НАТО и сотрудничеству в Арктике", - написал Болтон. Он также приветствовал усилия Копенгагена в вопросах, связанных с Венесуэлой и Ираном.
Great discussion with @anderssamuelsen today on Nord Stream 2, Russian aggression in the Black Sea, strengthening NATO, and cooperation in the Arctic. Appreciate Denmark’s leadership on Venezuela and Iran. pic.twitter.com/KXcIK2TGUA— John Bolton (@AmbJohnBolton) 7 February 2019
Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.