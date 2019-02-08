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Болтон обсудил с главой МИД Дании "Северный поток - 2" и действия России в Черном море

Помощник президента США по нацбезопасности также приветствовал усилия Копенгагена по Венесуэле и Ирану

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в четверг с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию вокруг проекта "Северный поток - 2" и действия России в Черном море. Соответствующее сообщение Болтон опубликовал в Twitter.

Дания пока не выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2", но австрийская нефтегазовая OMV надеется, что Копенгаген даст положительный ответ к середине текущего года.

"Сегодня состоялась отличная беседа с Андерсом Самуэльсеном по "Северному потоку - 2", российской агрессии на Черном море, усилению НАТО и сотрудничеству в Арктике", - написал Болтон. Он также приветствовал усилия Копенгагена в вопросах, связанных с Венесуэлой и Ираном.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.

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