Болтон обсудил с главой МИД Дании "Северный поток - 2" и действия России в Черном море

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил в четверг с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном ситуацию вокруг проекта "Северный поток - 2" и действия России в Черном море. Соответствующее сообщение Болтон опубликовал в Twitter.

Дания пока не выдала разрешение на прокладку "Северного потока - 2", но австрийская нефтегазовая OMV надеется, что Копенгаген даст положительный ответ к середине текущего года.

"Сегодня состоялась отличная беседа с Андерсом Самуэльсеном по "Северному потоку - 2", российской агрессии на Черном море, усилению НАТО и сотрудничеству в Арктике", - написал Болтон. Он также приветствовал усилия Копенгагена в вопросах, связанных с Венесуэлой и Ираном.