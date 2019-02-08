В США умер демократ Джон Дингелл, установивший рекорд по выслуге лет

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Бывший конгрессмен-демократ Джон Дингелл, установивший в свое время рекорд по выслуге лет среди американских законодателей, скончался в четверг на 93-м году жизни. Он представлял штат Мичиган в нижней палате Конгресса в течение 59 лет и 21 дня - с декабря 1955 по январь 2015 года.

Как сообщила его вдова Дебби Дингелл, которая является членом Палаты представителей от того же штата, Джон Дингелл умер в своем доме в Дирборне, пригороде Детройта. В этих местах всегда было много выходцев из Восточной Европы и Прибалтики. Предки Джона Дингелла приехали в Америку из Польши. Сенатор-демократ Дебби Стабенау, почтив память своего коллеги, напомнила, что его настоящая фамилия была Джеглевич.

Летом 2013 года Джон Дингелл превысил достижение конгрессмена Роберта Берда, проработавшего на Капитолийском холме 57 лет и 176 дней. В последние годы, перед уходом на покой, он не мог самостоятельно передвигаться и ездил по коридорам Конгресса в инвалидной коляске с электромотором, на которой вместо номера была установлена табличка с надписью "Дуайен".

За время работы в Палате представителей Дингелл прославился своей напористость и получил у коллег прозвище "Грузовик", напоминавшее также, что он был избран от одного из пригородов Детройта - "автомобильной столицы" США. Считается, кстати, что именно ему американский автопром во многом обязан свои спасением в период финансово-экономического кризиса 2008 года.

По итогам промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2014 года место Дингелла заняла его супруга Дебби, которой в ноябре прошлого года исполнилось 65 лет. Семейство Дингеллов сохраняет свое присутствие на Капитолийском холме уже более 80 лет. Отец Дингелла также работал в Палате представителей с 1933 по 1955 год.