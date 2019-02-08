Абэ заявил, что готов терпеть критику для продвижения переговоров с РФ по мирному договору

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил готовность терпеть критику со стороны оппозиции и населения ради продвижения переговоров по мирному договору с Россией. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в ходе дебатов в парламенте.

"Я хотел бы приложить больше усилий для продвижения переговоров, смирившись при этом с критикой", - сказал он в ответ на критическое замечание одного из оппозиционных депутатов, который заявил, что Япония отошла от требований вернуть все острова южной части Курил. Депутат также указал на то, что премьер не разделяет чувства бывших жителей островов.

Вместе с тем, по словам Абэ, "северные территории (так в Японии называют южные Курильские острова - прим. ТАСС) - это территории, на которые распространяется суверенитет Японии". "Изменений в этой позиции нет", - добавил он.

7 февраля, во время "Общенационального митинга за возвращение северных территорий" Абэ в ходе своего выступления не употребил выражение "исконные территории" по отношению к южной части Курил, а также не говорил о необходимости решить проблему их территориальной принадлежности.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии в ноябре 2018 года в Сингапуре, тогда стороны согласились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды (включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны) с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.