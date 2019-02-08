В Германии проверят оборудование Huawei на предмет угрозы безопасности

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) проверяет возможность передачи компанией Huawei данных пользователей телекоммуникационных сетей в Германии китайским органам. Об этом сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в опубликованном в пятницу интервью медиагруппе Funke.

"Это могут проверить только специалисты", - указал министр. "Мы в Германии подключили к этому BSI", - сообщил он.

В то же время, по словам Альтмайера, у правительства ФРГ пока нет собственных данных о том, что оборудование Huawei представляет угрозу безопасности Германии. "Иностранные государства выразили такие опасения", - напомнил он.

В четверг газета Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине Германии сообщила, что Берлин не намерен отказываться от оборудования Huawei при внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G), но планирует существенно ужесточить стандарты и меры безопасности. По информации издания, такая договоренность была достигнута на встрече главы Ведомства федерального канцлера Хельге Брауна с представителями ряда германских министерств, в том числе МИД и МВД. Правительство ФРГ обсуждает вопрос участия Huawei во внедрении 5G на протяжении последних недель на фоне торгового конфликта между США и Китаем и опасений относительно кибербезопасности технологий, применяемых Huawei.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В свою очередь польские власти 11 января задержали сотрудника корпорации Huawei по подозрению в шпионаже в пользу КНР.

Компания Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, в частности смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.