Депутаты Рады обжаловали в конституционном суде закон о религиозных общинах

КИЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Депутаты Верховной рады обратились в конституционный суд Украины с требованием проверить конституционность закона о смене юрисдикции церковных общин путем голосования, который допускает захват храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"8 февраля 2019 в конституционный суд поступило представление 47 народных депутатов относительно соответствия конституции Украины закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры госрегистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)" от 17 января 2019", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

17 января парламент Украины поддержал законопроект о религиозных общинах. Документ предусматривает возможность изменения подчиненности общины на общем собрании ее членов при поддержке не менее двух третей голосов.

По мнению экспертов, закон фактически открывает зеленый свет для церковного рейдерства, захвата храмов, обострения конфликтов в религиозной среде. Ранее руководитель информационного отдела УПЦ архиепископ Климент заявил ТАСС, что закон противоречит Конституции и международным обязательствам Украины, "грубо нарушает фундаментальные права и свободы верующих людей". По словам архиепископа, авторы законопроекта и те, кто его принимал, "не скрывали, что документ направлен против канонической церкви, на ликвидацию УПЦ".