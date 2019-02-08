Мадрид признал, что его стратегия по налаживанию диалога в Каталонии потерпела неудачу

МАДРИД, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Испании признало, что его план по налаживанию диалога с каталонскими властями пока не увенчался успехом. Об этом заявила в пятницу вице-премьер пиренейского королевства Кармен Кальво.

Замглавы правительства Испании отметила, что региональные партии, поддерживающие выход автономии из состава страны, не согласились вести переговоры в обозначенных Мадридом рамках. "У этого правительства имеется твердое намерение наладить все возможные мосты, но в этот момент намеченные рамки не принимаются сепаратистскими партиями", - приводит слова Кальво газета El Pais.

Вице-премьер в очередной раз повторила позицию Мадрида, согласно которой референдум о самоопределении "является неприемлемым". Замглавы правительства также добавила, что власти страны не собираются идти на новые уступки каталонцам.

Ранее испанская оппозиция подвергла жесткой критике политику кабмина в отношении региона. В частности, поводом для недовольств стало решение Мадрида включить фигуру "докладчика" в процесс диалога между партиями с парламентским представительством в Каталонии. Как объясняли власти страны, речь идет не о международном наблюдателе или посреднике, а о человеке, который бы координировал диалог между региональными политическими силами.

В воскресенье в Мадриде должна состояться крупномасштабная акция протеста против правительства Испании. К демонстрации уже пообещали присоединиться ключевые оппозиционные политики пиренейского королевства.