Помпео обсудит противостояние влиянию России и Китая в ходе визита в Венгрию

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Государственный секретарь Майкл Помпео в ходе своей поездки в Венгрию 11 февраля обсудит противостояние влиянию России и Китая в регионе, а также призовет власти страны отказаться от участия в проекте "Турецкий поток". Об этом сообщил в пятницу представитель американской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга для журналистов.

В Будапеште Помпео встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой МИД Венгрии Петером Сийярто и рядом других официальных лиц. Госсекретарь обсудит "противостояние российской агрессии" и укрепление политики сдерживания со стороны НАТО, заявил представитель администрации. "Также в Венгрии мы продолжим добиваться диверсификации в сфере энергетики в Центральной Европе, госсекретарь призовет Венгрию более активно участвовать в завершении создания терминала для импорта СПГ [сжиженного природного газа] на острове Крк [в Хорватии]... а также призовет не участвовать в "Турецком потоке", - сказал он.

"Мы также обсудим региональное сотрудничество и стабильность, США выразит поддержку Вишеградской группе и Инициативе трех морей как платформам для противодействия влиянию Китая и России в регионе, а также будем настаивать на том, чтобы руководство Венгрии прекратило блокировать сближение Украины с НАТО", - добавил представитель администрации.

В четверг заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберт Палладино сообщил о том, что Помпео с 11 по 15 февраля посетит Будапешт, Братиславу, Варшаву, Брюссель и Рейкьявик. 12 февраля он встретится в Братиславе с президентом Словакии Андреем Киской, уточнил Госдепартамент. В тот же день госсекретарь встретится в Варшаве с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, а затем примет участие в министерской встрече по Ближнему Востоку, которую власти страны проводят совместно с США.

В Брюсселе госсекретарь проведет встречу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, в ходе которой стороны затронут кризис в Венесуэле. 15 февраля Помпео встретится с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир.