Мадуро: независимость Венесуэлы пытаются уничтожить под предлогом доставки помощи

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Независимость и суверенитет Венесуэлы пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи. Об этом заявил в пятницу журналистам президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро.

"Независимость и суверенитет страны пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи. Нашу страну пытаются дестабилизировать, но это не принесло [им] успеха", - сказал он.

Он отметил, что Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов Венесуэлы, как это было с Ливией. "План для Венесуэлы более-менее похож на то, что сделали с Ливией, чтобы захватить ее природные ресурсы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "внутрь страны была внедрена "пятая колонна", но здесь они не смогли достичь того, что удалось в Сирии и Ливии". "Мы не позволим, чтобы в Венесуэле они сформировали террористические группы", - подчеркнул президент.

Возможная агрессия Вашингтона

Кроме того, Мадуро заявил, что возможная агрессия Вашингтона в отношении Каракаса не имеет оправданий.

"У США нет оснований для оправдания возможной агрессии против Венесуэлы", - сказал Мадуро.