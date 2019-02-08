{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

Мадуро: независимость Венесуэлы пытаются уничтожить под предлогом доставки помощи

Президент Венесуэлы отметил, что страну пытаются дестабилизировать
Президент Венесуэлы Николас Мадуро EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© EPA-EFE/MIGUEL GUTIERREZ

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Независимость и суверенитет Венесуэлы пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи. Об этом заявил в пятницу журналистам президент этой латиноамериканской страны Николас Мадуро.

"Независимость и суверенитет страны пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи. Нашу страну пытаются дестабилизировать, но это не принесло [им] успеха", - сказал он.

Он отметил, что Запад пытается реализовать план по захвату природных ресурсов Венесуэлы, как это было с Ливией.  "План для Венесуэлы более-менее похож на то, что сделали с Ливией, чтобы захватить ее природные ресурсы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, "внутрь страны была внедрена "пятая колонна", но здесь они не смогли достичь того, что удалось в Сирии и Ливии". "Мы не позволим, чтобы в Венесуэле они сформировали террористические группы", - подчеркнул президент.

Возможная агрессия Вашингтона

Кроме того, Мадуро заявил, что возможная агрессия Вашингтона в отношении Каракаса не имеет оправданий. 

"У США нет оснований для оправдания возможной агрессии против Венесуэлы", - сказал Мадуро.

 

 

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Политический кризис в Венесуэле
Мадуро не видит необходимости в проведении досрочных выборов в Венесуэле
Он также отметил, что сохраняет всю полноту власти в стране
Читать полностью