Болтон надеется, что военные Венесуэлы позволят жителям страны получить помощь от США

"Надеюсь, что народ Венесуэлы и военнослужащие объединятся, чтобы позволить американской гуманитарной помощи попасть в Венесуэлу", - заявил он в пятницу в Twitter. "США стремительно доставляют гуманитарную помощь к порогу Венесуэлы, чтобы помочь народу и их новому правительству, во главе которого стоит Хуан Гуайдо", - подчеркнул он.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран. В свою очередь Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили ему ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция, а генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу для разрешения кризиса.