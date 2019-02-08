Миссия США при НАТО ответила на предложение РФ уничтожить нарушающие ДРСМД беспилотники

БРЮССЕЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Американские ударные беспилотники не нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку "их можно использовать многократно". Такой аргумент привела миссия США при НАТО в документе, опубликованном в пятницу в ответ на зеркальное требование России к США уничтожить ударные системы, которые нарушают ДРСМД: наземные установки Mk-41 для запусков Tomahawk, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие ДРСМД.

"ДРСМД не ставит никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных дронов. По мнению США, термин "ракета", который использует договор, применим только к одноразовым изделиям", - говорится в документе. Постпредство США также подчеркнуло, что, по имеющейся информации, российские компании также занимаются производством беспилотников.

Никаких других аргументов относительно законности воздушных дронов, которые по своим техническим параметрам попадают под критерии ДРСМД, постпредство США не привело. Между тем американская миссия подчеркнула, что "США полностью соблюдают ДРСМД, согласно итоговой декларации саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года".

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам в четверг, что военному атташе при посольстве США в Москве вручена нота с предложением уничтожить наземные установки Mk-41, разработанные для запуска крылатых ракет Tomahawk, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности/