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Reuters: напавший на прихожан мечети в Квебек-Сити приговорен к пожизненному заключению

Жертвами теракта стали шесть человек

ТАСС, 8 февраля. Исполнитель теракта в мечети в канадском городе Квебек-Сити в 2017 году, жертвами которого стали шесть человек, 29-летний канадец Александр Биссоннетт был в пятницу приговорен к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, мужчина сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении после того, как отбудет в тюрьме как минимум 35 лет.

29 января 2017 года Биссоннетт расстрелял прихожан мечети в Квебек-Сити. В результате погибли шесть человек, 19 получили ранения. Власти назвали атаку на мечеть терактом. Нападавший сам сдался полиции, на следующий день после нападения ему были предъявлены обвинения.

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