Суд США перенес слушания по делу Бутиной на 26 февраля

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Американский суд удовлетворил в пятницу ходатайство защиты и обвинения арестованной в США гражданки России Марии Бутиной о переносе даты следующих слушаний на 26 февраля. С постановлением корреспондент ТАСС ознакомился в пятницу в электронной базе суда округа Колумбия.

"Совместное ходатайство о переносе слушаний удовлетворить. Судебное заседание теперь назначено на 26 февраля 2019 года 14:30 (22:30 мск - прим. ТАСС)", - говорится в документе, подписанным ведущей дело судьей Таней Чаткэн.

В пятницу американские прокуроры и адвокаты Бутиной попросили суд перенести заседание с 12 на 26 февраля. "Стороны [в прошлом году] договорились о проведении заседания по рассмотрению состояния дела 12 февраля 2019 года с целью определить, следует ли назначать дату вынесения приговора. Сотрудничество подсудимой [со следствием] еще не завершено, и стороны не готовы сообщить суду о возможных сроках вынесения приговора", - отмечается в прошении.

В четверг адвокат россиянки Роберт Дрисколл рассказал ТАСС, что освобождение Бутиной и ее возвращение на родину могут произойти в ближайшие шесть недель или чуть больше.