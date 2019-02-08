На востоке Колумбии открылся центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев

При этом представители венесуэльской оппозиции не могут дать четкого ответа, как гуманитарная помощь попадет на территорию республики

КУКУТА /Колумбия/, 9 февраля. /ТАСС/. Центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы в пятницу открылся в приграничном городе Кукута в Колумбии. На мероприятие приехали посол США в Колумбии Кевин Уитакер, представители колумбийского правительства и венесуэльской оппозиции. Граница между Колумбией и Венесуэлой Город Кукута находится на востоке департамента Норте-де-Сантандер и является одной из немногочисленных точек цивилизации на протяжении всей границы между Колумбией и Венесуэлой, большая часть которой пролегает через тропические леса и джунгли. Для того, чтобы попасть из одного государства в другое, существуют три официальных моста, по каждому из которых разрешено передвигаться только пешком: международный мост Симона Боливара, мост Франсиско де Паула Сантандера и мост Тиендитас. Последний был заблокирован венесуэльскими военными 5 февраля.

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Местные граждане между тем сообщают, что помимо официальных переходов существует множество нелегальных. Пограничная река Тачира во многих местах довольно мелкая, и жители переходят ее вброд. Некоторые даже пытаются пересечь ее на автомобилях. Колумбийцы, проживающие в Кукуте, отмечают, что никакого массового исхода жителей соседнего государства не наблюдается. "Конечно, кто-то остается, кто-то едет дальше, но большинство венесуэльцев приезжают к нам, чтобы купить продукты или какие-либо вещи, а затем спокойно возвращаются на родину", - сказал корреспонденту ТАСС Хосе, работающий в Кукуте. Гуманитарная помощь Именно у моста Тиендитас, который в начале недели заблокировали венесуэльские ВС, было принято решение открыть центр по распределению гуманитарной помощи, прибывшей в Колумбию из США. На подъезде к пограничной зоне находилась небольшая группа венесуэльцев. Несколько человек держали плакаты со словами благодарности международному сообществу за помощь, просьбами к главе США Дональду Трампу не оставлять их, и кричали: "Мадуро, уходи". Сам центр больше напоминает склад, возле которого стояло два грузовика с той самой гуманитарной помощью, которая включает в себя продукты питания (мука, крупы, сахар, печенье, консервы, масло и т.д.), предметы личной гигиены, а также медикаменты и медицинское оборудование (шприцы, жгуты, пластыри). Обращение к пограничным службам "Это возможность для военных Венесуэлы принять участие в уникальной гуманитарной кампании. И я призываю их воспользоваться этой возможностью. Выбор, который они сделают, будет отмечен их родными, их страной и всем миром", - заявил Кевин Уитакер, глава американской дипмиссии, выступая перед журналистами.

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