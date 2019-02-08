На востоке Колумбии открылся центр по распределению гуманитарной помощи для венесуэльцев

КУКУТА /Колумбия/, 9 февраля. /ТАСС/. Центр по распределению гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы в пятницу открылся в приграничном городе Кукута в Колумбии. На мероприятие приехали посол США в Колумбии Кевин Уитакер, представители колумбийского правительства и венесуэльской оппозиции.
Граница между Колумбией и Венесуэлой
Город Кукута находится на востоке департамента Норте-де-Сантандер и является одной из немногочисленных точек цивилизации на протяжении всей границы между Колумбией и Венесуэлой, большая часть которой пролегает через тропические леса и джунгли. Для того, чтобы попасть из одного государства в другое, существуют три официальных моста, по каждому из которых разрешено передвигаться только пешком: международный мост Симона Боливара, мост Франсиско де Паула Сантандера и мост Тиендитас. Последний был заблокирован венесуэльскими военными 5 февраля.
Местные граждане между тем сообщают, что помимо официальных переходов существует множество нелегальных. Пограничная река Тачира во многих местах довольно мелкая, и жители переходят ее вброд. Некоторые даже пытаются пересечь ее на автомобилях.
Колумбийцы, проживающие в Кукуте, отмечают, что никакого массового исхода жителей соседнего государства не наблюдается. "Конечно, кто-то остается, кто-то едет дальше, но большинство венесуэльцев приезжают к нам, чтобы купить продукты или какие-либо вещи, а затем спокойно возвращаются на родину", - сказал корреспонденту ТАСС Хосе, работающий в Кукуте.
Гуманитарная помощь
Именно у моста Тиендитас, который в начале недели заблокировали венесуэльские ВС, было принято решение открыть центр по распределению гуманитарной помощи, прибывшей в Колумбию из США. На подъезде к пограничной зоне находилась небольшая группа венесуэльцев. Несколько человек держали плакаты со словами благодарности международному сообществу за помощь, просьбами к главе США Дональду Трампу не оставлять их, и кричали: "Мадуро, уходи".
Сам центр больше напоминает склад, возле которого стояло два грузовика с той самой гуманитарной помощью, которая включает в себя продукты питания (мука, крупы, сахар, печенье, консервы, масло и т.д.), предметы личной гигиены, а также медикаменты и медицинское оборудование (шприцы, жгуты, пластыри).
Обращение к пограничным службам
"Это возможность для военных Венесуэлы принять участие в уникальной гуманитарной кампании. И я призываю их воспользоваться этой возможностью. Выбор, который они сделают, будет отмечен их родными, их страной и всем миром", - заявил Кевин Уитакер, глава американской дипмиссии, выступая перед журналистами.
С таким же призывом к боливарианским пограничникам обратился и Лестор Толедо, представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. "Господа военные, эта помощь также и для вас, для ваших детей. Ваш долг не остановить нас, а помочь нам. Солдат родины, время встать на сторону народа", - сказал Толедо.
Однако ни представитель США, ни представитель оппозиции не дали четкого ответа на то, каким образом и когда гуманитарная помощь попадет на территорию Боливарианской Республики.
Мадуро уже почти ушел, считает оппозиция
Венесуэльская оппозиция уверена, что политическая карьера президента Николаса Мадуро уже подошла к концу и в ближайшие дни он покинет пост главы государства. "Николас Мадуро уже нежизнеспособен как президент и в любой момент покинет свой пост", - сказал корреспонденту ТАСС Герман Феррер, экс-депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), а ныне политический беженец в Колумбии.
Отвечая на вопрос, какое будущее ожидает соглашение между Венесуэлой и Россией в случае прихода оппозиции к власти, Феррер отметил, что "все соглашения, заключенные Мадуро, по факту являются незаконными, поскольку не были одобрены Национальной ассамблеей". "Думаю, что парламенту придется провести ревизию всех договоров и проанализировать какие из них справедливы, а какие нет", - добавил он.
Ситуация на границе
Несмотря на кризис в Венесуэле и напряженные отношения между Каракасом и Боготой, колумбийские пограничные службы не фиксируют какого-либо увеличения активности на общей границе. "Ситуация на общей границе нисколько не изменилась за последние пару недель. Люди, как и раньше, пересекают границу в обе стороны", - сказал ТАСС сотрудник пограничной службы Колумбии.
Позиция Мадуро
Президент Николас Мадуро во время пятничной пресс-конференции вновь заявил, что выступает против прибытия любой гуманитарной помощи в страну. "Независимость и суверенитет страны пытаются уничтожить под предлогом доставки гуманитарной помощи. Нашу страну пытаются дестабилизировать, но это не принесло [им] успеха", - сказал он.
Глава Венесуэлы также добавил, что никому не позволит нарушить государственную границу.