"Желтые жилеты" рассчитывают собрать сторонников на 13-ю волну манифестаций во Франции

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Большинство французских политических аналитиков склонны к осторожности в прогнозах о том, сколько людей сможет вывести в эту субботу на улицы французских мегаполисов общественное движение "Желтые жилеты".

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

"Желтые жилеты" против Макрона. Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

За несколько часов до начала новой волны манифестаций - 13-й со времени ноябрьского старта маршей против роста цен и налогов - сообщения о подготовке шествий продолжали поступать из Парижа и многих регионов Франции.

В минувшую субботу демонстрации собрали 58 тыс. человек, напомнила газета Le Figaro. В правительственном лагере, указала она, надеются, что число участников демонстраций в эту субботу опустится ниже символического рубежа в 50 тыс. манифестантов.

Один из экспертов МВД предостерег, однако, что надеяться на "усталость" демонстрантов не стоит. "Держать такое пари по поводу активности "желтых жилетов" слишком рискованно", - полагает он.

С Елисейских Полей на Марсово поле

Многие французы, согласно социологическому опросу, продолжают поддерживать "желтых жилетов", констатирует на своем сайте еженедельник L'Express. По его данным, в пользу этого движения выступают 64% французов.

В Париже в субботу, по информации газеты Le Parisien, колонна манифестантов отправится в первой половине дня с Елисейских Полей к резиденциям Национального собрания (нижняя палата парламента) и Сената Франции, а также к штаб-квартире Объединения предпринимателей (Medef). Завершить свое шествие манифестанты планируют на Марсовом поле. Коммюнике организаторов шествия, с которым ознакомились репортеры журнала L’Obs, заканчивается призывом: "Останемся мирными и ответственными! Будьте осторожны!"

Родригес вновь на марше

В Париже марш вновь пройдет с участием одного из наиболее известных представителей "желтых жилетов" - Жерома Родригеса. Он был ранен в январе, когда вел съемку демонстрации на мобильный телефон. Пока полиция отказывалась признать, что Родригес пострадал от одной из резиновых пуль, выпущенных сотрудниками правоохранительных органов.

Жандармы ссылаются на продолжающееся расследование обстоятельств инцидента. По словам Родригеса, он надеется участвовать в марше в субботу рядом с неформальным лидером "желтых жилетов" Эриком Друэ.

В Бордо участники акции двинутся в путь после полудня, но в отличие от парижских "желтых жилетов" свой маршрут объявлять не стали. В Марселе местом встречи демонстрантов, как было и в предыдущие субботы, вновь назван Старый порт города. В Ницце местный коллектив "желтых жилетов" призвал своих сторонников собраться близ границы с Италией, чтобы провести марш в поддержку "раненых и семей пострадавших".

На уровне Евросоюза

Депутат Национального собрания, член парламентской комиссии по иностранным делам Марин Ле Пен сочла "дипломатической ошибкой" отзыв посла Франции из Италии. Этот демарш бы предпринят французским правительством по следам встречи вице-премьера Италии Луиджи Ди Майо с группой "желтых жилетов", вызвавшей недовольство в Париже.