Председатель ОБСЕ призвал обеспечить допуск наблюдателей РФ на выборы президента Украины

БРАТИСЛАВА, 9 февраля. /ТАСС/. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в состоявшемся в пятницу вечером телефонном разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным выразил сожаление по поводу решения Верховной рады отказать российским наблюдателям в присутствии на выборах президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы словацкого внешнеполитического ведомства.

"Министр, напомнив о постоянной и твердой поддержке Украины со стороны председательствующей в ОБСЕ Словакии, выразил одновременно глубокое сожаление в связи с решением Верховной рады, которая 7 февраля 2019 года приняла закон, исключающий возможность аккредитации обладателей паспортов РФ в качестве участников миссии наблюдателей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) на Украине", - подчеркивается в сообщении словацкого МИД.

"Независимость, нейтралитет и профессионализм наблюдения БДИПЧ на выборах [президента Украины] имеют решающее значение", - цитирует пресс-служба слова Лайчака в разговоре с Климкиным. Председатель ОБСЕ выразил убеждение в том, что "ходатайство БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей наилучшим образом отвечает интересам ОБСЕ, Украины и ее народа".

Министр призвал руководителей Украины "продолжить поиски возможных решений, которые позволили бы провести аккредитацию всех наблюдателей БДИПЧ на [президентских] выборах", говорится в сообщении МИД Словакии.