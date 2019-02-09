Второй саммит Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Ханое

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Вторая встреча лидеров КНДР и США пройдет в Ханое 27-28 февраля. Об этом сообщил в пятницу американский президент Дональд Трамп в Twitter .

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласования времени и даты проведения второго саммита с [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. Он состоится в Ханое, Вьетнам, 27 и 28 февраля", - написал Трамп.

Американский лидер заявил, что "с нетерпением ждет встречи с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном] и продвижения дела мира".

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн с делегацией из около 20 сотрудников американского внешнеполитического ведомства находился 6-8 февраля в Пхеньяне. В ходе визита прошли встречи американского эмиссара со спецпредставителем Госсовета республики по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем. Переговоры проходили в закрытом режиме, об их содержании в СМИ не сообщалось. Как отметили в Госдепартаменте, спецпредставители США и КНДР обсуждали детали проведения предстоящего саммита лидеров двух стран во Вьетнаме, а также "обязательства по полной денуклеаризации [республики], преобразование отношений США и КНДР и установление прочного мира на Корейском полуострове".

Кроме того, эмиссары договорились вновь встретиться перед вторым саммитом Трампа и Ким Чен Ына.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государства приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.