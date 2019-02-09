Помпео предоставил сенаторам США информацию по расследованию убийства Хашкаджи

"Мы можем подтвердить, что госсекретарь предоставил сегодня (в пятницу - прим. ТАСС) последнюю информацию [о ходе расследования убийства]", - отметил он. В пресс-службе подчеркнули, что ведомство "регулярно консультировалось и вело переписку с Конгрессом после убийства Джамаля Хашкаджи 2 октября". "Мы будем продолжать консультироваться с Конгрессом и работать над привлечением к ответственности виновных в убийстве Джамаля Хашкаджи", - заключил представитель ведомства.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США еще 10 октября 2018 года направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с требованием установить, причастен ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд к убийству Хашкаджи, и в течение 120 дней доложить законодателям о своем решении. Обозначенный срок истекает 8 февраля. Представитель пресс-службы Госдепартамента не устал уточнять, какие именно сведения госсекретарь передал законодателям.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что администрация США отказалась соблюсти установленные сроки, заявив, что президент не обязан отвечать на запрос сенаторов. Несмотря на то, что до истечения крайнего срока оставалось еще несколько часов, телекомпания сообщила об отказе как об уже свершившимся факте.

Критика сенатора-демократа

Старший демократ сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) опубликовал заявление, в котором рассказал, что получил от Помпео "краткое письмо" с информацией об убийстве Хашкаджи. По его мнению, такой ответ "весьма далек от того, что требует законодательство". "Сегодня администрация Трампа показала, что она готова игнорировать американский закон в своих продолжающихся усилиях по созданию препятствий в деле привлечения [виновных] к ответственности за убийство Хашкаджи. Администрация не соблюла законодательное требование установить ответственных за это чудовищное убийство и предоставить соответствующий доклад Конгрессу", - считает сенатор.

Он подчеркнул, что "весьма разочарован тем, что ответ Помпео и близко не напоминает" того, что требуют "установленные законом положения". Письмо госсекретаря, по мнению Менендеса, "демонстрирует то, что администрация хотела все время - чтобы убийство Хашкаджи было забыто". "Я буду продолжать настаивать на том, чтобы президент в полной мере привлек к ответственности виновных в смерти Хашкаджи и соблюдал законы США", - заключил сенатор.