Гуайдо считает, что Россия и Китай откажутся от поддержки Мадуро

ТАСС, 9 февраля. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что Россия и Китай рано или поздно откажутся от поддержки президента Николаса Мадуро. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете The Wall Street Journal .

"Лично я не верю, что Россия и Китай на стороне Мадуро, - сказал Гуайдо. - Они просто защищают свои инвестиции в Венесуэле. Но постепенно они начнут понимать, что Мадуро не может предложить им ни стабильности, ни гарантий".

Гуайдо не исключил, что для свержения существующего режима может потребоваться иностранная интервенция.

"Важно помнить, что диктатор самовольно не сможет отдать власть после того, как он присвоил себе конституцию и управлял страной при помощи угроз и обещаний. Иногда необходимо оказать достаточное давление, чтобы он ушел, - отметил Гуайдо. - Военная операция может быть наиболее эффективной формой давления, но это не то, на что мы надеемся".