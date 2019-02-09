Премьер Южной Кореи надеется на конкретные результаты саммита КНДР - США

СЕУЛ, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён рассчитывает на то, что второй саммит лидеров КНДР и США принесет конкретные результаты. Такое предположение он высказал в субботу в эфире телеканала YTN .

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Ожидаю, что планирующийся в Ханое саммит принесет более конкретные результаты, чем первая встреча в Сингапуре", - отметил премьер. Он добавил, что правительство Республики Корея "окажет полную поддержку" участникам встречи с тем, чтобы они могли достичь "наилучших результатов".

Президент США Дональд Трамп объявил, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля в Ханое. Соответствующее решение было принято по итогам встречи спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигэна со спецпредставителем Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхолем в Пхеньяне.

12 июня 2018 года в Сингапуре прошел первый в истории саммит США - КНДР. Главы государств приняли на этой встрече совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а США обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.