МИД Китая выразил протест Индии в связи с визитом Моди в спорный штат Аруначал-Прадеш

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. МИД Китая выразил Индии решительный протест в связи с визитом премьер-министра страны Нарендры Моди в оспариваемый Пекином приграничный штат Аруначал-Прадеш. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"Китай придерживается последовательной и четкой позиции по вопросам разграничения территории с Индией. Правительство Китая никогда не признавало так называемый Аруначал-Прадеш и решительно выступает против того, чтобы руководство Индии посещало восточный сектор китайско-индийской границы", - указала дипломат.

"Китай призывает индийскую сторону исходить из общей ситуации в отношениях двух стран, уважать интересы китайской стороны, дорожить улучшением отношений между двумя странами и не предпринимать действий, которые могут привести к обострению споров и осложнению пограничных вопросов", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В 1962 году между Индией и Китаем произошел вооруженный пограничный конфликт. Пекин до сих пор выдвигает претензии на 3,5 тыс. кв. км территории приграничного штата Аруначал-Прадеш. Нью-Дели считает, что Пекин незаконно оккупирует более 43 тыс. кв. км индийского штата Джамму и Кашмир.