Welt: европейских дипломатов в Брюсселе предупредили о повышенной шпионской угрозе

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Европейская служба внешнеполитической деятельности (EAD) предупредила работающих в Брюсселе дипломатов стран ЕС о повышенной шпионской угрозе. Об этом сообщила в субботу немецкая газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.
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По информации издания, в докладе EAD утверждается, что наиболее активно агентурной деятельностью в Брюсселе занимаются Китай, Россия, США и Марокко. Эксперты призвали в этой связи дипломатов ЕС сохранять повышенную бдительность и в качестве одной из мер предосторожности рекомендовали не ходить в ряд заведений, расположенных в деловом квартале города.
Газета приводит сведения, согласно которым "в европейской столице находятся около 250 китайских и 200 российских шпионов". При этом примерное число американских и марокканских шпионов в статье не называется.