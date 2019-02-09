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Выход США и России из ДРСМД

В минобороны Чехии считают, что НАТО может вновь обсудить размещение в стране ракет США

Глава ведомства Лубомир Метнар не исключил, что такой вариант будет возможен, если ситуация в области безопасности в Европе ухудшится в результате прекращения действия ДРСМД
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© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 9 февраля. Министр обороны Чехии Лубомир Метнар считает, что НАТО может вернуться к вопросу о размещении на территории республики ракет или РЛС системы ПРО США, если ситуация в области безопасности в Европе ухудшится в результате прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом политик заявил в интервью газете Pravo.

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"Увидим, что произойдет через полгода, когда истечет срок, в течение которого к [выполнению обязанностей по] договору можно вернуться. Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации [в сфере безопасности]. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты [о размещении на чешской территории элементов американской системы ПРО]", - сказал Метнар.

Министр также отметил, что решение РФ и США о приостановке своих обязательств по ДРСМД пока не отразилось негативно на европейской безопасности. "Расклад сил не изменился, угроза [безопасности] не возросла", - констатировал он. Глава военного ведомства выразил сожаление по поводу решения Вашингтона и Москвы приостановить свои обязательства по ДРСМД.

США в начале 2000-х годов выступили с инициативой развертывания глобальной системы ПРО, частью которой должна была стать РЛС в Чехии. От этих планов затем было решено отказаться из-за протестов чешской общественности.

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