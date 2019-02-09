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В ВВС Швеции заявили о создании истребителей, способных "убивать" российские Су

Речь идет об истребителях Gripen, выпускаемых концерном Saab
Шведский истребитель Gripen AP Photo/Aijaz Rahi
Описание
Шведский истребитель Gripen
© AP Photo/Aijaz Rahi

ХЕЛЬСИНКИ, 9 февраля. /ТАСС/. Шведские истребители Gripen способны эффективно бороться с российскими самолетами семейства Су, заявил командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон.

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В конце января концерн Saab, выпускающий Gripen, направил минобороны Финляндии предложение о поставке 64 таких истребителей.

"Gripen, особенно модели Е (одноместная версия), создан, чтобы убивать "Сухие". Здесь у нас "черный пояс", - сказал Хельгессон, чьи слова приводит финская телекомпания Yle.

По словам командующего шведскими ВВС, Gripen является лучшей альтернативой для замены устаревающих американских истребителей F/A-18 Hornet, которые стоят на вооружении Военно-воздушных сил Финляндии в настоящее время. Как ожидается, решение о закупке новых боевых самолетов финские власти примут в 2021 году.

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