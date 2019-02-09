В ВВС Швеции заявили о создании истребителей, способных "убивать" российские Су

В конце января концерн Saab, выпускающий Gripen, направил минобороны Финляндии предложение о поставке 64 таких истребителей.

"Gripen, особенно модели Е (одноместная версия), создан, чтобы убивать "Сухие". Здесь у нас "черный пояс", - сказал Хельгессон, чьи слова приводит финская телекомпания Yle.

По словам командующего шведскими ВВС, Gripen является лучшей альтернативой для замены устаревающих американских истребителей F/A-18 Hornet, которые стоят на вооружении Военно-воздушных сил Финляндии в настоящее время. Как ожидается, решение о закупке новых боевых самолетов финские власти примут в 2021 году.