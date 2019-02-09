В Риге проходит митинг в поддержку мэра города Нила Ушакова

РИГА, 9 февраля. /ТАСС/. Митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова проходит в субботу на Ратушной площади в центре города, передает корреспондент ТАСС. Акцию организовала выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии социал-демократическая партия "Согласие", которую возглавляет градоначальник.

Цель митинга - дать возможность жителям высказаться о том, что происходит в стране и в Рижской думе.

"Настал день, когда мы должны защитить наше право самим определять свою судьбу!", - написал столичный градоначальник на своей странице в Facebook незадолго до начала мероприятия. "Только вы можете решать, кто работает мэром и какие партии руководят думой! Митинг рижан за право самим решать, кто управляет нашим городом", - добавил Ушаков.

Среди участников акции - не только рижане, но и жители других городов республики, например, Даугавпилса, Резекне и Лиепаи. В руках у них плакаты на латышском и русском языках с надписями "Не мешайте работать Ушакову", "Мы за Ушакова", "Нил - наш мэр", "Оставьте в покое Рижскую думу. Обеспечьте хорошее образование для наших детей", "Где наши пенсии? Ваши обещания?", "Когда минимальная зарплата будет €500?", "Настоящая демократия = власть народа!", а также флаги Латвии. Собравшиеся также скандируют "Мы будем решать сами!", "Согласие" и "Пока мы едины, мы непобедимы".

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома. Как позже сообщили в ведомстве, обыски прошли в рамках уголовного дела, связанного с муниципальным предприятием городского общественного транспорта "Ригас сатиксме", вокруг которого в конце прошлого года разразился коррупционный скандал. Сам Ушаков сразу же после обысков заявил, что не совершал противоправных и уголовно наказуемых деяний и не намерен уходить с поста мэра Риги. По его словам, никакой процессуальный статус к нему неприменим, никаких подозрений в его отношении не высказано.

Оппозиционные партии в Рижской думе в тот же день собрали подписи, чтобы созвать внеочередное заседание и провести голосование об отставке Ушакова, которое, согласно местному законодательству, должно состояться в течение двух недель. Подать в отставку мэра Риги также призвали президент Латвии Раймондс Вейонис, глава МВД Сандис Гиргенс и глава минрегионов Юрис Пуце.