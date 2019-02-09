В Италии открылось второе представительство ДНР

РИМ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Второе представительство провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) открылось в Италии. Торжественная церемония состоялась в субботу в Вероне, сообщил корреспонденту ТАСС его глава Пальмарино Дзоккателли.

По его словам, данное представительство стало результатом договоренностей с властями ДНР и имеет соответствующий мандат МИД провозглашенной республики. "В наши задачи будет входить распространение правдивой информации о том, что происходит в Донбассе, которая по-прежнему замалчивается официальными СМИ. Наша цель привлечь общественное внимание к проблеме, которая остается нерешенной", - сказал собеседник агентства.

Дзоккателли рассказал, что неоднократно лично бывал в зоне конфликта на востоке Украины. "Мы регулярно направляем туда наши делегации, в том числе с участием итальянских политиков. Передаем собранную здесь помощь, лекарства населению", - пояснил он.

Первый представительский центр ДНР открылся в Турине еще в конце 2016 года. По словам Дзоккателли, оба представительства тесно связаны и сотрудничают. "Можно сказать и так, что в Турине "посольство", а мы "консульство", - указал он.

Первый представительский центр ДНР в Европе открылся 1 сентября в чешской Остраве (Северная Моравия). Главной целью его работы было заявлено "распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока не признанной стране". Затем подобные представительства открылись еще в некоторых странах Европы.